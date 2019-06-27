Aydın'da doktor hastanedeki odasında darp edildi

Türkiye'de sağlık çalışanlarına şiddet bir türlü bitmiyor. Bu kez Aydın'da bir doktor hastanedeki odasında eczacı kalfası tarafından darp edildi. Aydın Tabip Odası ve meslek örgütleri hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Sağlıkta şiddet olayları hız kesmiyor. Bu kez de Aydın'da Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde darp olayı yaşandı. Operatör Doktor Orhan Bayır, hastayı görmeden reçete yazmasını isteyen bir eczacı kalfası tarafından darp edildi.



Sağlık meslek örgütleri ve Dr. Bayır'ın mesai arkadaşları, hastane önünde saldırıyı kınadı. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, hükümete seslendi.



Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Bozkurt da hükümeti eleştirdi.



Bozkurt, bir an önce yasal tedbir alınmasını, cezai müeyyidelerin uygulanmasını istedi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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