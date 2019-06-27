banner1005
Petrol İş'ten işverene çağrı
Petrol İş'ten işverene çağrı
Öncü Kadın kurultayının hazırlıkları sürüyor
Öncü Kadın kurultayının hazırlıkları sürüyor
Filistin'i yok etme planı
Filistin'i yok etme planı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Aydın'da doktor hastanedeki odasında darp edildi

Türkiye'de sağlık çalışanlarına şiddet bir türlü bitmiyor. Bu kez Aydın'da bir doktor hastanedeki odasında eczacı kalfası tarafından darp edildi. Aydın Tabip Odası ve meslek örgütleri hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Aydın'da doktor hastanedeki odasında darp edildi

Sağlıkta şiddet olayları hız kesmiyor. Bu kez de Aydın'da Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde darp olayı yaşandı. Operatör Doktor Orhan Bayır, hastayı görmeden reçete yazmasını isteyen bir eczacı kalfası tarafından darp edildi.

Sağlık meslek örgütleri ve Dr. Bayır'ın mesai arkadaşları, hastane önünde saldırıyı kınadı. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, hükümete seslendi.

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Bozkurt da hükümeti eleştirdi. 

Bozkurt, bir an önce yasal tedbir alınmasını, cezai müeyyidelerin uygulanmasını istedi. 

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.