Nazilli ilçesinde baca temizlediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 1228 Sokak'ta oturan Eşref Kişmir (40) evde tıkanan soba bacasını temizlemek için çatıya çıktı.



Bu sırada elektrik kablolarına temas eden Kişmir, akıma kapılarak yere düştü.



Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kişmir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 4 çocuk babası Kişmir’in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.