Bozdoğan ilçesinde tek katlı binada çıkan yangında, 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Rukiye Dindar'a (79) ait Örentaht Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangını kısa sürede söndüren ekipler, Dindar'ın cesedini buldu.



Rukiye Dindar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.