Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında 8 kişi daha tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında 8 zanlı daha tutuklandı.



Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay

Didim'de 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bot motoru, 3 lastik bot, 1 fiber tekne ve 20 litre benzin ele geçirilmişti.