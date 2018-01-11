banner965
Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
Sağlık Bakanlığından 'ibuprofen' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'ibuprofen' açıklaması
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...

Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında 8 kişi daha tutuklandı

Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında 8 zanlı daha tutuklandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay
Didim'de 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bot motoru, 3 lastik bot, 1 fiber tekne ve 20 litre benzin ele geçirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #operasyon #kaçakçılık #göçmen
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD'nin “yüzyılın anlaşması“ planı
Sonraki Haber
Libya'nın kimyasal silahlarının imhası tamamlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.