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Aydın'da “horoz dövüşü“ne suçüstü

İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Aydın'da “horoz dövüşü“ne suçüstü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı, 26 horoza el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Kurtuluş Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Horoz dövüşü yaptırıp bahis oynattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, yaklaşık yüz seyircinin bulunduğu alanda 26 horoza da el konuldu.

Gözaltına alınarak Emniyete götürülen kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı ve idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Horozların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dövüş #horoz #suçüstü
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