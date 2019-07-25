Dünya incir üretiminin başkenti olan Aydın'da incir hasadı başladı. Mazot fiyatlarının belini büktüğü Aydınlı üreticiler sezondan yinede umutlu. Tariş'in incir alım fiyatlarını erken açıklamasını istiyorlar.

İncir üretiminde açık ara dünya lideri olan Aydın'da incir hasadı başladı. Buharkent ilçesine bağlı Feslek ve Gelenbe köylerinde incir üreticileri sezondan umutlu. Ancak Tariş'in kuru incir fiyatlarını erken açıklamasını istiyorlar.



Mazot fiyatları ve banka borçları ise yalnızca incir üreticisinin değil tüm çiftçilerin ortak derdi. Buharkent Ziraat Odası 2. Başkanı Osman Çetinbağ, çiftçinin durumunu özetledi.



Çetinbağ, hükümetten üretimi desteklemesini ve çiftçileri bankaların elinden kurtarmasını istedi.



Çiftçiler jeotermal santrallerin buharından da şikayetçi.



Öte yandan incir toptancıları da hareketli. Kasa kasa taze incir araçlara yüklenerek yurdun dört bir yanına gönderiliyor.



Sezonun ilk taze incirleri Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere doğru yola çıktı. Ayrıca pek çok ülkeye de Aydın'dan incir ihracatı yapılacak.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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