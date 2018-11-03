Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama
Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama
Koyun, sığır ve keçilere kimlik geliyor
Koyun, sığır ve keçilere kimlik geliyor
Ermenistan Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor
Ermenistan Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Aydın'da JES karşıtı yürüyüş

Aydın, jeotermal santrallere karşı tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu. Çocuklarına; toprağı, suyu ve havası zehirlenmemiş bir şehir bırakmak isteyen vatandaşlar "Zehirlenmek istemiyoruz" diyerek Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü.

Aydın'da JES karşıtı yürüyüş

Aydın'da jeotermal santrallere tepkiler çığ gibi büyüyor. Jeotermal santrallerin insan ve doğaya verdiği zararlar, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Yürüyüşe çevre örgütleri, meslek kuruluşları, siyasi partiler ve Aydın barosu da katıldı. Aydınlılar, jeotermal santral yapımına engel olmaya çalışan Kızılcaköylülere destek verdi.

Kente içme suyu sağlayan İkizdere baraj havzasına yapılmak istenen santral, bardağı taşıran son damla oldu. Kızılcaköylüler ve Aydınlılar, hükümetten projenin iptalini istiyor.

Yetkililere Jeotermal elektrik santrallerinin başta zeytin ve incir olmak üzere, tarım ürünlerine, toprağa, suya ve havaya zehir saçmasına dur demeleri çağrısı yapıldı.

Yürüyüş, Atatürk kent meydanındaki basın açıklamasıyla sona erdi. Kızılcaköylü Gülten Şimşek, yetkililere seslendi.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #jes #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.