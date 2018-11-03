Aydın, jeotermal santrallere karşı tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu. Çocuklarına; toprağı, suyu ve havası zehirlenmemiş bir şehir bırakmak isteyen vatandaşlar "Zehirlenmek istemiyoruz" diyerek Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü.

Aydın'da jeotermal santrallere tepkiler çığ gibi büyüyor. Jeotermal santrallerin insan ve doğaya verdiği zararlar, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.



Yürüyüşe çevre örgütleri, meslek kuruluşları, siyasi partiler ve Aydın barosu da katıldı. Aydınlılar, jeotermal santral yapımına engel olmaya çalışan Kızılcaköylülere destek verdi.



Kente içme suyu sağlayan İkizdere baraj havzasına yapılmak istenen santral, bardağı taşıran son damla oldu. Kızılcaköylüler ve Aydınlılar, hükümetten projenin iptalini istiyor.



Yetkililere Jeotermal elektrik santrallerinin başta zeytin ve incir olmak üzere, tarım ürünlerine, toprağa, suya ve havaya zehir saçmasına dur demeleri çağrısı yapıldı.



Yürüyüş, Atatürk kent meydanındaki basın açıklamasıyla sona erdi. Kızılcaköylü Gülten Şimşek, yetkililere seslendi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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