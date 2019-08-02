Aydın'da JES planına tepki

Aydınlılar yeni açılacak 64 santrale karşı çıkıyor. Halk, tarım alanları ve su havzalarını tehdit eden santrallere karşı eylem yaptı.

Aydın'da mevcut jeotermal santrallere karşı hukuk mücadelesi sürerken, 64 yeni JES için ihale açılması tepkilerin fitilini ateşledi. Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan Aydınlılar kararı protesto etti.



Eyleme başta İzmir olmak üzere çevre illerden köylüler, çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Aydın milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.



Yıllardır JES tahribatına karşı hukuk mücadelesi veren Kızılcaköy ve Yılmazköylü üreticiler yetkililere seslendi. Kararın iptal edilmesini, JES'lerin kapatılmasını istedi.



Ulusal Kanal, Büyükşehir Yasası'nın belediyelere verdiği çevreyi, tarım alanlarını ve su havzalarını koruma yetkisinin neden kullanılmadığını sordu.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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