Aydın'daki 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinden Nazilli'ye dönerken Sultanhisar ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinden dönerken bulundukları hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mahmut Yıldırım (22) yönetimindeki 09 CAD 77 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Nazilli karayolu Atça Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Ömer Yıldız'ın kullandığı 15 HG 206 plakalı tıra çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Mahmut Yıldırım ve Nazan Bahşi'nin (34) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ölenlerin yakınları ise kazayı öğrenerek geldikleri olay yerinde gözyaşı döktü.



Cesetler Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.



Hayatını kaybedenlerin, Aydın'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan bir programa katıldıkları ve Nazilli ilçesine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.