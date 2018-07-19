Aydın'da milyonlarca lira çöpe gitti. Bakın nasıl?

Aydın'da milyonların çöpe gittiği yerlerden biri Pınarbaşı Mesire alanı. Ancak milyonlar çöp kutularında değil, teleferikte heba oldu.Bu teleferik, Pınarbaşı mesire alanından 164 metre yükseklikteki Aytepe mesire alanına 5 dakikada ulaşan en kısa, en hızlı ve en eğlenceli ulaşım aracı. Ama buna rağmen yıllardır atıl durumda.Aydınspor Hüseyin Aksu tesisleri... Bu tesiste neler olduğunu duyduğunuzda belki kulaklarınıza inanamayacaksınız))))Tahmini değeri yaklaşık 80 milyon lira olan Aydınspor Tesisleri ile Mukan Perinçek Stadı, ikibinli yıllarda eksiksiz ve mükemmel bir tesisti. Ancak son 10 yılda atıl bırakıldı, talan edilerek savaştan çıkmış hale geldi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önceki yerel seçim kampanyalarında Aydınspor'a ve amatör kulüplere tesis ve destek sözü verdiği halde, bu alan için halk oylaması yaptı ve milyonlarca liralık bu tesislerin yıkımına başlandı.Aydın'da paranın boşa gittiği bir başka yatırım da sentetik buz pateni pisti.Bu pist de diğerleri gibi paranın çöpe gittiği, yıllardır kullanılmayan bir alan. Üstelik gezi eylemlerine rastlayan dönemde yapılmış.Bunlar yalnızca Efeler kent merkezindeki bazı ölü yatırımlar. Konuyu il genelinde ele almaya ise süremiz elvermedi.