Nazilli'de motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Serdar Avcı (19) yönetimindeki 09 CAP 34 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında, Y.U. (20) idaresindeki 09 CAZ 57 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Diğer sürücü Y.U. gözaltına alındı.