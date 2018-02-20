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Aydın'da öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

Bozdoğan'da ilkokul öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Aydın'da öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında cumhuriyet savcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Çamlıdere Mahallesi Şehit Musa Sarısaç İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi, ailesine sınıf öğretmeni Y.S.K'nın kendisini darbettiğini anlattı.

Ailenin Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunması sonrası öğrenciye, sevk edildiği Nazilli Devlet Hastanesinden darp raporu verildi.

İfadesine başvurulan öğretmenin, sağlık problemleri nedeniyle sinirlendiğini ve öğrencisini darbettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Savcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

AA muhabirine açıklama yapan baba D.A, çocuğunun kafasında morluklar ve çizikler bulunduğunu belirterek, "Çocuklarımızı öğretmenlere dayak yesin diye emanet etmiyoruz. Öğretmenden şikayetçiyiz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #öğretmenin darp iddiası #öğrenci #darp iddiası #Bozdoğan
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