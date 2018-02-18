Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nazilli-Bozdoğan karayolunun Menderes Köprüsü mevkisinde Abdullah Karahan'ın (45) kullandığı 20 V 9240 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Akın Can (37) idaresindeki 09 CAN 75 plakalı cip çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Karahan (23), Serkan Aksoy (32), Hasan Sume (27) ve Mehmet Erdinç (30) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü ve oğlu Mehmet Karahan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.