Didim ilçesinde bir papağana alkol içirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir papağana alkol içirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin ifadelerine başvuruldu.



İddiaya göre, bir işletmede papağana alkol içirilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı hayvanseverler emniyete şikayette bulundu.



Şikayet üzerine videodaki M.Ş.E. ile S.E, ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.



İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin, suçlamayı reddettikleri, papağana meyve suyu içirdiklerini savundukları öğrenildi.