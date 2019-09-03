Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Gerekçeli kararı açıklandı
Gerekçeli kararı açıklandı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Aydın'da papağana alkol içirildiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme

Didim ilçesinde bir papağana alkol içirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Aydın'da papağana alkol içirildiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme

Aydın'ın Didim ilçesinde bir papağana alkol içirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin ifadelerine başvuruldu.

İddiaya göre, bir işletmede papağana alkol içirilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı hayvanseverler emniyete şikayette bulundu.

Şikayet üzerine videodaki M.Ş.E. ile S.E, ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin, suçlamayı reddettikleri, papağana meyve suyu içirdiklerini savundukları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #papağan #ifade #emniyet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.