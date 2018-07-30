Sıcaklığın artmasıyla birlikte Aydın kent merkezi adeta boşaldı. Çoğu Aydınlı sahil kesimlerinde soluğu aldı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda ise gün boyu uzun araç kuyrukları vardı.

Kuşadası ve Didim, Aydın'ın dünyaca ünlü turizm merkezleri. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin geldiği bu sahillerin şehir merkezine 1-2 saatlik mesafede olması, Aydınlılar için büyük şans. Hal böyle olunca, yaz aylarında Efeler kent merkezi adeta boşalıyor. Kentin dayanılmaz sıcağından kaçan Aydınlılar, soluğu en yakın plajda alıyor. Yine öyle oldu. Tatil sezonu ve haftasonu ile birlikte plajlar doldu taştı.



Aydın'daki en gözde turizm cennetlerinden birisi de Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu cennet köşe, eşsiz bitki ve hayvan çeşitliliğiyle koruma altında. Aydınlıların yanısıra, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden de buraya tatilci akını var.



Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist Dilek Yarımadası'na geliyor. Milli park girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşuyor. Gün içinde giriş yapan araç sayısı ikibini buluyor. Bu nedenle yoğun günlerde milli parka girişler saat 13.00'te kapatılıyor.



Milli parka ziyaretçi akını yalnızca kara taşıtlarıyla sınırlı değil. Kuşadası'ndan kalkan tekneler de milli parktaki koyları gün boyunca ziyaret ediyor.



Dilek Yarımadası'nın dünyada bir örneği daha yok. Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar Anadolu'da yetişen tüm bitki türlerinin bir arada olduğu doğal bir botanik bahçesi. Yüzlerce kuş türünü, pek çok vahşi hayvan türünü, nesli tükenmekte olan canlıları ve zengin balık çeşitlerini barındıran bir doğa müzesi. Buradaki biyolojik çeşitlilik uluslararası öneme sahip ve koruma altında. Ayrıca kanyonları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, betonlaşmaya kurban gitmemiş koyları ile ekoturizm ve doğa tutkunlarının da gözdesi.



ulusal.com.tr

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

