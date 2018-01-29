İncirliova ilçesinde 8 ton sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 8 ton sahte alkol ele geçirildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi.



Operasyonda, bidonlar içerisinde yaklaşık 8 ton sahte içki ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Çiftlikte çalışan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.