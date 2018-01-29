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Aydın'da sahte içki operasyonu

İncirliova ilçesinde 8 ton sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'da sahte içki operasyonu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 8 ton sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, bidonlar içerisinde yaklaşık 8 ton sahte içki ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Çiftlikte çalışan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahte içki #operasyon #incirliova
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