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Aydın'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Aydın'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aile, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Yazıcı'nın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aileden yaralanan 3'ü ağır 11 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Kaygusuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #nazilli #aydın #silahlı kavga
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