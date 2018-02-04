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Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

İncirliova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, 19 Mayıs Caddesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların yakınları da olaya dahil oldu.

Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada O.Ç, B.B ve E.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan O.Ç ile B.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne diğer yaralı ise Atatürk Develet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek olay yerinde bulunurken, polisin tüfeği kullanan kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #silah #kavga #incirliova #aydın
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