Vatandaşın cebini yakan su faturaları Aydın'da yine polemik konusu oldu. AKP ile CHP arasındaki karşılıklı açıklamalara ve söz düellosuna MHP de dahil oldu. Hattâ işin ucu Denizli'ye bile sıçradı.

Aydınlıların elini ve cüzdanını yakan su faturaları aylardır gündemden düşmek bilmiyor. Erken seçim sürecinde sönmeye yüz tutan tartışmalar, 24 Haziran'ın ardından yerel seçim yarışı başlayınca yeniden alevlendi.



Tartışmaların fitilini yeniden ateşleyen ise AKP Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı oldu. Yerel seçim startını veren Gülaştı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıklarında belli bir miktarın altındaki su tüketimini bedava yapacaklarını açıkladı.



CHP'den buna yanıt ise gecikmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, "Madem yapabiliyorsunuz, elinizdeki AKP'li belediyelerden başlayın, ayrıca yerel seçimi beklemeye gerek yok, yasayı değiştirin tüm yurtta suyu bedava yapalım" dedi.



MHP Aydın İl Başkanı Mesut Gümüş de tartışmaya katıldı. Aylar öncesinden Büyükşehir'e adaylığını koyan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın "Su haktır, ücretsiz olmalı" söylemini hatırlattı.



Tartışma sonunda Aydın il sınırlarını da aştı ve Denizli'ye sıçradı. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar AKP'ye çağrıda bulundu. "Denizli'den başlayarak kendi belediyelerinde suyu bedava yapsınlar bir görelim. Ama mesnetsiz açıklamalar bunlar" dedi.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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