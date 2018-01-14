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Aydın'da sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydınoğlu Mahallesi Orman İşletme Şefliği mevkisinde sulama kanalına bir atın düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, içerisinde su olan kanaldaki atı çıkaramayınca Nazilli'den bomlu arazöz getirildi.

Halat yardımıyla kanaldan çıkartılan at, sahibine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sulama Kanalı #kurtarma #itfaiye #at
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