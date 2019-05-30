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Aydın'da tarım alanları risk altında

Aydın'da faaliyetine izin verilen maden sahaları arttı, tarım alanları risk altına girdi. Başta organik zeytin olmak üzere her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetinin yapıldığı bölge ve pek çok köy de üretim tehdit altında.

Aydın'da tarım alanları risk altında

Aydın Karacahayıt köyündeki maden sahasına ÇED raporu verildi. Binlerce endemik zeytin ağacı ve bereketli toprakları ile adeta cennetten bir köşe olan bölge adeta maden sahalarının işgali altında. 

Karacahayıt köyünün kaderi, sadece kendilerini ilgilendirmiyor. Civardaki pek çok köyü ilgilendiriyor. Onlardan bazıları Avşar, Serçin, Yeşilköy, Köprüalan, Karakaya, Söğütlüyüzü, İsliler, Osmankuyusu, Kisir, Nalbantlar, Çalıköy, Güzeltepe, Güneyyaka ve Pamukçular.

Bölgede açılacak maden sahalarını gösteren harita, durumu gözler önüne seriyor. Yeşilköy'den Bülent Dalkılınç, felaketin büyüklüğünü anlattı.

Bölgede endemik özelliklere sahip binlerce zeytin ağacı bulunuyor. Organik zeytin üretimi yapılan bölgede Zeytin Koruma Kanunu'na rağmen maden sahalarına olumlu ÇED raporu verilmesine büyük tepki var.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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