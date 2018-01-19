Bir kadının 4 bin 500 lira ve yaklaşık 25 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı

Aydın'da bir kadının 4 bin 500 lira ve yaklaşık 25 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Habibe Bozkurt'u (19) telefonla arayan kişi, babasının hırsızlık olayına karıştığını, bunun için kendisinin en yakın karakola gitmesi gerektiğini söyledi.



Bozkurt'un emniyet müdürüyle konuştuğunu düşünerek evden uzaklaşmasının ardından bir başka şüpheli, anne Ayten Bozkurt'u telefonla aradı. Kendini polis olarak tanıtan kişi, Ayten Bozkurt'a eşinin hırsızlık olayına karıştığını, kızının da yanında olduğunu evdeki para ve altınları getirmesini istedi.



Bunun üzerine Ayten Bozkurt, evdeki 4 bin 500 lira ve yaklaşık 25 lira değerindeki ziynet eşyasını belirtilen yere götürerek arayan kişiye teslim etti.



Dönüşte eşinin evde olduğunu gören Bozkurt, dolandırıldıklarını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.D. (24) olduğunu tespit etti.



Şüpheli, Nazili otogarında şehir dışına kaçmak isterken yakalanarak emniyete götürüldü.



Habibe Bozkurt, polis ekiplerine teşekkür ederek dolandırıcının yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Babasının hırsızlık olayına karıştığını duyunca şok yaşadığını belirten Bozkurt, dikkatsizliklerinin büyük bir maddi kayba yol açmadan önlendiğini kaydetti.