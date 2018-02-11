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Aydın'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın propogandasını yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı

Aydın'da terör operasyonu

Aydın'da terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü #terör örgütü pkk #operasyon #hdp #gözaltı
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