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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Didim'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Söke-Milas karayolunda Hüseyin Arıcı yönetimindeki 48 ACN 49 plakalı otomobil, Bafa Gölü mevkisinde bariyerlere çarparak, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Taç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada şoför ile Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak yaralandı.

Yaralılardan otomobili kullanan Arıcı, Didim Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar da Söke Fehime-Faikt Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #Ölü #kaza #Didim
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