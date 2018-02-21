Köşk ilçesinde içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Köşk ilçesinden Ödemiş'e doğru giden Habib Seylan'ın (28) kullandığı 09 ZG 546 plakalı minibüs, Akçaköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Minibüsteki yolcular, taklalar atan araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Minibüsteki Ayşe Seylan (87), Leyla Seylan (43) ve Nimet Seylan'ın (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan Habib Seylan, Muhsin Seylan (34) ve Merve Seylan (16), uçurumdan güçlükle çıkarıldıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazada ölenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.