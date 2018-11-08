Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerindeki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 200 gram skunk, 2 tabanca ve bunlara ait 22 fişek ele geçirildi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.