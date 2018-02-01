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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan gelen uyuşturucuyu satan ve "torbacı" diye tabir edilen kişileri takibe aldı.

Ekipler, uzun süre izledikleri zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında baba ve 2 oğlunun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Etiketler; #tutuklama #torbacı #operasyon
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