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Aydın'da valiliğin açtığı son jeotermal ihalesi tepki çekti

Aydın'da valiliğin açtığı son jeotermal ihalesi tepki çekti. Valilik, ihalenin durdurulması için açılan imza masasına OHAL'i gerekçe göstererek izin vermedi.

Aydın'da valiliğin açtığı son jeotermal ihalesi tepki çekti

Aydın Valiliği'nin 1 Mart'ta yapacağı son jeotermal santral ihalesi tepki yarattı. Germencik Çevre Derneği, Sevgi Yolu'nda imza masası açmak istedi. Ancak valilik buna da izin vermedi.

Toplantıya katılanlar, jeotermal yatırımlara karşı değil. Onların tepkisi, halk sağlığını ve kanseri hiçe sayan, tarımı mahveden şirketlere ve denetimsizliğe yönelik.

Derneğin açıklamasını Mahmut Nedim Barış yaptı ve valiliğin 1 Mart'taki ihaleden vazgeçmesini istedi.

Kendisi de kanser hastası olan Dernek Başkanı Baykan Uğur ise, bu gidişe dur denilmezse 1 Milyon Aydınlının kanserle yüzleşeceğini söyledi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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