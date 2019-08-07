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Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 200 dönümlük alan alevlerden zarar gördü.

Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına Aydın İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi.

Olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı. Bazı vatandaşlar da kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın
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