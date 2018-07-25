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Aydın-Denizli otoyol ihalesi yine ertelendi

Yapımı yılan hikâyesine dönen Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi ikinci kez ertelendi. Otoyol, AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Aydın-Denizli otoyol ihalesi yine ertelendi

AKP'nin yıllardır seçim vaatleri arasında yer alan Aydın-Denizli otoyolu, bir türlü yapılamadı. Proje, İzmir-Aydın otoyolunu Denizli ile birleştirecek. Antalya etabı da tamamlandığında İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak.

Geçmişi ANAP iktidarına kadar dayanan otoyol projesi, yıllardır seçim malzemesi oluyor. İlk olarak Binali Yıldırım henüz Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı iken 2016 yılında otoyolun müjdesini vermişti. Aydın-Denizli otoyolu, 24 Haziran seçimlerinde de AKP'lilerin başlıca seçim vaatleri arasında yer aldı. 

Bağlantı yollarıyla birlikte 168 km'yi bulan projenin ihalesi, ilk olarak Şubat ayında duyurulmuş ve ihalenin 21 Haziran'da yapılacağı ilan edilmişti. Daha sonra ihale 24 Temmuz'a ertelendi. Ancak ihale bir kez daha ertelendi ve bu kez ihalenin 15 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu. 

İhalenin ertelenmesine dair karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz tarihli sayısında yer aldı.
 

Etiketler; #aydın #denizli
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