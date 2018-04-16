Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenen imza kampanyası bütün hızıyla sürüyor. Aydın kent merkezi ve Kuşadası'nda da imza masaları açıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Vatan partililer yurdun dört bir yanında imza masaları açıyorlar. Aydın'da da Efeler ve Kuşadası'nda imza masaları açıldı.



Kent merkezindeki imza masasının adresi Sevgi Yolu oldu. Vatan Partisi, Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman Aydınlı tüm seçmenleri imza vermeye çağırdı.



Burası da Aydın'ın Kuşadası ilçesi. Efeler'de olduğu gibi burada da Vatan Partililer hız kesmeden çalışıyor, imza topluyor. Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Ayşe Handan Ersin, tüm Kuşadalıları imza masasına bekliyor.



Başka partilerin seçmenleri de Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza veriyor.







HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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