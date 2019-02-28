Aydın'ın Koçarlı ilçesinde süt toplama merkezi hizmete açıldı. Haydarlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde açılan merkez ile hem üreticilerin daha çok kazanması, hem Aydın halkının daha ucuza süt alması hedefleniyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde süt toplama merkezi açıldı. Haydarlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde açılan süt toplama merkezi, üreticiden aldığı sütü Ege Et şubelerinden Aydınlı tüketicilere ulaştıracak.



Koçarlı Belediye Başkanı ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, et ve süt konusunda hem üreticinin, hem tüketicinin zor durumda olduğunu söyledi.



Başkan Öztürk, Koçarlı'nın Ege yem ve Ege süt projelerinde örnek ve öncü olacağını, kazananın üretici ve tüketici olacağını söyledi.



Tarım üretiminin önemine de değinen Öztürk, çiftçiye destek vurgusu yaptı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Haydarlı halkından Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk için destek istedi.



Konuşmaların ardından Haydarlı Süt Toplama Merkezi hizmete açıldı. Kooperatifleşme sayesinde üreticiler sütünü yok pahasına tüccara satmaktan kurtulacak. Aydınlı tüketiciler de sütü çok daha uygun fiyata satın alabilecek.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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