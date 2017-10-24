AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, sabah başlayarak yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Aydın Kuşadası'nda bugün saat 08.15'te aniden bastıran sağanak yağmur, Söke-Kuşadası Karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu.



Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi.



Birçok araç, suların içinde kaldı.



Araçlardaki öğrenciler ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise yağmur suları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.



Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.



Güzelçamlı ile Davutlar mahallelerinde bazı evlerin alt katlarını su bastı.



Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.

