Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek."

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden olurken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Bölgedeki gerilime işaret eden Ercan, en güvenli ilçeleri tek tek saydı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.17'de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından durumu değerlendirdi.

2020 yılındaki büyük depremi hatırlatarak tahminlerinin tuttuğunu belirten Ercan, "2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

DAHA BÜYÜK DEPREM İÇİN GERİLECEK

Bölgedeki enerji birikimine dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, şu uyarılarda bulundu: "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun."

Ercan, açıklamasında kentteki sağlık yatırımlarının konumuyla ilgili de kritik bir uyarı yaptı. Bilimin önemine vurgu yapan Ercan, "Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar" dedi.

İŞTE AYDIN'IN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

Prof. Dr. Ercan, paylaşımının sonunda il genelindeki risk durumunu değerlendirerek güvenli bulduğu yerleşim yerlerini paylaştı.

Ercan, "Bu sabah Aydın germencik‘te 3,7 büyüklüğünde bir depremcik oldu" diyerek listeyi şu şekilde verdi: "Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur."

