Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek."

DAHA BÜYÜK DEPREM İÇİN GERİLECEK

Bölgedeki enerji birikimine dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, şu uyarılarda bulundu: "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun."