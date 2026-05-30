Aydın Söke'de pazar yerinde silahlı pusu! 31 yaşındaki Ercan Zengin hayatını kaybetti

Otomobile kurşunların yağdırıldığı kanlı pusuda 31 yaşındaki sürücü Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için ilçede geniş çaplı insan avı başlattı.

Saat 14.00 Sıralarında Dehşet Saçtılar

Kan donduran olay, bugün saat 14.00 sıralarında Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde park halinde duran ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce kurşun yağdırıldı. Silah seslerinin yankılandığı pazar yerinde büyük panik yaşanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Sürücü Olay Yerinde Can Verdi, Genç Kız Yaşam Savaşı Veriyor

Çevredekilerin dehşet içinde durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, direksiyon başındaki sürücü Ercan Zengin'in (31) vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta yolcu konumunda bulunan ve saldırıda ağır yaralanan Nurgül Aslan (25) ise ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Alarmda: Soruşturma Sürüyor

Saldırının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kurşunlanan araçta ve pazar yerinde geniş çaplı delil araması yaptı. Hayatını kaybeden Ercan Zengin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını ablukaya alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail ya da faillerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.