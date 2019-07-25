Aydın ve Antalya'dan "Kadın Üniversitesi" tepkisi

Türk Kadını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadın Üniversitesi girişimine karşı. Yurdun dört bir yanında tepkiler çığ gibi büyüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yurt genelinde açtığı imza masalarına kadın dernekleri ve vatandaşlar büyük destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın üniversitesi girişimine karşı Türk kadını omuz omuza tepki veriyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği yurt genelinde imza masaları açtı. Aydın'da CKD Kuşadası Şube Başkanı Müge İzmirlioğlu bir basın açıklaması yaptı.



Kuşadası'nda açılan imza masasına, Türk Kadınlar Birliği, Nar Kadın Dayanışması ve Saba El Sanatları gibi kadın dernekleri ve Eğitim-İş Sendikası da destek verdi.



CKD Nazilli Şube Başkanı Afet Gök Heuschele, imza kampanyasına herkesi davet etti.



Nazilli'de açılan imza masasına Atatürkçü Düşünce Derneği ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Tepkilerin bir diğer adresi de Antalya oldu.



Vatan Partisi Öncü Kadın İl Başkanı Jale Yatbaz, mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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