Çine ilçesinde kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını ileri süren 2 aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını ileri süren 2 aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki N.A, 16 yaşındaki kardeşi B.A ile Şevketiye Mahallesi'ndeki arkadaşları 17 yaşındaki G.T yılbaşında görüşmek için bir araya geldi.



Bir süre sonra kızlarından haber alamayan aileler, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üç kızı arama çalışması sürüyor.