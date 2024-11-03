Aydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadından acı haber
Aydın'ın Efeler ilçesinde 77 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Başaran'dan 4 gündür haber alınamıyordu. Başaran'ın cansız bedeni, Baltaköy Mahallesi'nde Menderes Nehri'nde bulundu.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Osman Yozgatlı Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası 77 yaşındaki Meryem Başaran'dan haber alamayan yakınları 30 Ekim'de kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 4 gündür aranan Meryem Başaran'ın cansız bedeni Baltaköy Mahallesi'nde Menderes Nehri'nde bulundu.
Darp, ateşli silah veya yara izi tespit edilemeyen ceset, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı