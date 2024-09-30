Aydın'da 8 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte öğrenciler hastaneye kaldırılma sebebi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 lise öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Aydın'da 8 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte öğrenciler hastaneye kaldırılma sebebi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Efeler Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın'da 8 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte öğrenciler hastaneye kaldırılma sebebi - Resim : 1

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, okul dışında yedikleri tavuk pilavdan sonra rahatsızlandıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmeden numune aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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