Aydın'da 8 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte öğrenciler hastaneye kaldırılma sebebi
Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 lise öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Efeler Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, okul dışında yedikleri tavuk pilavdan sonra rahatsızlandıklarını ifade etti.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmeden numune aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı