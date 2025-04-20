Aydın’da boğa dehşeti: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Fevzi Göktaş, bakımını üstlendiği güreş boğasına bakmak için ahıra girdi. Ancak boğanın saldırısına uğradı.

Boğanın boynuz darbelerine maruz kalan Göktaş, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Göktaş’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Acil serviste tedavi altına alınan Fevzi Göktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.