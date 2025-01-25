Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde sabah saatlerinde gerçekleşti.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 70 METRE SÜRÜKLENDİ

Söke ilçesinde, 24 yaşındaki Saliha Kirişçi'nin kullandığı 54 DJ 525 plakalı otomobil, sağ şeritte park halindeki 40 yaşındaki Gökhan Soysal’ın kullandığı 34 EVJ 858 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kirişçi’nin otomobili yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kaza anında, otomobildeki 23 yaşındaki Mustafa Aydın Doğan hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile 13 yaşındaki A.U.B.D. ve 16 yaşındaki M.C.D. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kirişçi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.