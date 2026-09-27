Aydın'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Kemer Barajı istikametinde seyir halinde olan M.A. (38) yönetimindeki otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.O. (62) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerçekleşen kazada her iki aracın sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü M.A.'nın araçta yolcu konumunda bulunan 76 yaşındaki babası Yusuf A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı