Aydın’da hareketli anlar! Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı’nda sabah saatlerinde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli çanta nedeniyle polis, Doğu Gazi Bulvarı’nın bir bölümünü araç ve yaya trafiğine kapattı. Çantanın çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olası bir tehlikeye karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı inceledi. Çantanın içinde patlayıcı olma ihtimaline karşı, fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi.

Gergin bekleyişin ardından patlatılan çantanın içinden kıyafet ve bir tablet çıktığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, polis ekipleri güvenlik önlemlerini kaldırdı ve Doğu Gazi Bulvarı tekrar trafiğe açıldı.