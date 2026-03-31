Aydın'da ilk İlek Bahçeleri hizmete açıldı

Aydın'da incir üreticilerinin yüksek maliyetli ve dışa bağımlı ilek temini sorununu çözmek amacıyla Buharkent Belediyesi tarafından projelendirilen 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri törenle açıldı. Çiftçilere uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ilek sağlamayı hedefleyen projenin açılış töreni, Feslek Mahallesi'nde bulunan 2. etap arazisinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

İNCİR ÜRETİCİSİ İÇİN YERLİ ÇÖZÜM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, açılışta yaptığı konuşmada projenin ilçe tarımı için taşıdığı öneme değindi. Erol, ilek üretiminin artık doğrudan ilçe sınırları içinde yapılacağını belirterek, incir üreticilerinin dışa bağımlılığının sona ereceğini kaydetti. Son yıllarda fahiş seviyelere ulaşan ilek piyasasını dengelemek istediklerini ifade eden Erol, fiyatları aşağı çekerek üreticiyi korumayı amaçladıklarını vurguladı.

37 DÖNÜM ARAZİDE 900 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

İki farklı mahallede hayata geçirilen proje, toplam 37 dönümlük bir alanı kapsıyor. Projenin 1. etabı Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük arazi üzerinde kurularak 400 adet ilek fidanı dikildi. Feslek Mahallesi'nde yer alan 20 dönümlük 2. etapta ise 500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Sürdürülebilir ve verimli bir üretimin hedeflendiği bahçelerin tamamı modern damlama sulama sistemiyle donatıldı.

Faaliyete geçen bahçelerde üretilecek sağlıklı ilekler, ilçedeki incir üretim sürecinde döllenme kalitesini artıracak. Bu sayede hem ürün kalitesinin hem de genel rekoltenin yükselmesi hedefleniyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, yerli üretimi güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek adına atılan bu adım, ilçenin “Taze İncirin Başkenti Buharkent” vizyonu doğrultusunda şekilleniyor.

AÇILIŞA GENİŞ PROTOKOL KATILIMI

Feslek Mahallesi'ndeki törene il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa; İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve önceki dönem Milletvekili Ahmet Ertürk katıldı. Törende ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çevik, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İlçe Başkanı Ali Balıkçı, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe protokol üyeleri ve incir üreticileri yer aldı.