Aydın'da İncirliova Belediye Başkanından Örnek Davranış! Organ Bağışçısı Oldu!

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya örnek bir davranışa imza attı. Organ Bağışı Haftası nedeniyle ilçede kurulan İlçe Sağlık Müdürlüğü standını ziyaret eden Başkan Kaya kayıt formu doldurarak gönüllü organ bağışçısı oldu.

Organ bağışı ve nakli konularında toplumsal bilinç oluşturmak, bu alandaki farkındalığı artırmak ve organ bağışı sayısını çoğaltmak için her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Organ Bağışı Haftası nedeniyle İncirliova’da İlçe Sağlık Müdürlüğü Sevgi Yolu üzerinde stant açtı. Organ bağışı ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı ve gönüllü organ bağışçısı olmak isteyenlerin kayıtlarının alındığı masayı ziyaret eden Başkan Kaya, stantta çalışan görevlilerden organ bağışı üzerine yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı stantta bir form da dolduran Başkan Kaya, gönüllü organ bağışçısı oldu.

Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: