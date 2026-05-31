Aydın'da kahreden çocuk ölümü! 7 yaşındaki Selahattin P. kendini vurarak can verdi

Feci olay, dün Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 7 yaşındaki Selahattin P., evde amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tabancayı bularak oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki silahın aniden ateş alması sonucu çıkan kurşun Selahattin P.'ye isabet etti.

Evden gelen tek el silah sesini duyarak odaya koşan aile bireyleri, 7 yaşındaki Selahattin'i kanlar içinde yerde hareketsiz yatar halde buldu.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Büyük bir panik yaşayan aile, ambulans beklemek yerine kendi imkanlarıyla ağır yaralı çocuğu hızlıca Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Ancak burada doktorlar tarafından yapılan tüm yoğun tıbbi müdahalelere rağmen talihsiz Selahattin P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Ruhsatlı Silahın Sahibi Amca Gözaltında

Yaşanan feci kazanın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, küçük çocuğun ölümüne yol açan ruhsatlı silahın sahibi olduğu belirlenen amca V.P., "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "silah muhafazasında ihmal" şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli amca V.P.'nin emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.