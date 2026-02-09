Aydın'da kan donduran olay: Yaşlı çift evlerinde katledildi

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı annesi Nuran (80) ve babası Turgut Çakaloğlu’nun (80) yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nun vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

GECE KAVGA SESLERİ DUYULDU

Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekiplerin, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için her detayı titizlikle değerlendirdiği öğrenildi.

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin komşusu Meryem Aksoy, ailenin kimseye bir zararının dokunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kimseye zararları yoktu. Kendi halinde bir çiftti. Her zaman selamlaşırdık. Çok üzgünüz durumdan inanamadık. Nasıl olduğuna inanmıyoruz. Bir an önce failler bulunsun. Olayın ne zaman olduğunu da bilmiyoruz. Herkes gibi sosyal medyadan öğrendik. Bugün de polisler geldi, araştırmalarına devam ediyor. Çok üzgünüz diyecek hiçbir şeyimiz yok"