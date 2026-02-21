Aydın'da kan donduran vahşet: Anne ve babasını kanlar içinde buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan 39 yaşındaki yabancı uyruklu Ş.H., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'da kan donduran vahşet: Anne ve babasını kanlar içinde buldu
Olay, 8 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan müstakil dubleks bir evde meydana geldi.

Ebeveynlerinden bir süredir haber alamayan doktor Ahmet Çakaloğlu, durumu kontrol etmek üzere anne ve babasının yaşadığı adrese gitti. Eve giren Çakaloğlu, 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nu yerde kanlar içinde yatarken buldu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ahmet Çakaloğlu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, yaşlı çiftin vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ekipler cinayetin faillerini yakalamak için hemen çalışma başlattı.

Yaşanan çifte cinayetin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Cinayetin işlendiği ev ve çevresinde araştırmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin 39 yaşındaki yabancı uyruklu Ş.H. olduğunu saptadı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaşanan kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Ş.H., emniyetteki sorgusu sırasında suçunu itiraf etti.

Gözaltındaki yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Aydın Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliye binasına alınan cinayet zanlısı, hakim karşısına çıkarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Abdullah Aydın cinayet
