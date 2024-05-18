Aydın'da karpuzun bahtı kara

Aydın'da karpuz hasadı başladı, çiftçinin planları suya düştü. Çünkü 20 liradan satmayı planladığı karpuza 10-13 lira fiyat verdiler. Girdi maliyetlerinden yakınan Aydınlı üretici, tarım politikalarına tepkili.

Editör: Osman Bekar

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde karpuzun verimi iyi ancak fiyatı üretici için hüsran yarattı. Çiftçi 20 liradan alıcı beklerken karpuz, 10-13 liradan alıcı buldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça bölgesinde meyve ve sebze üretimi bölgenin geçim kaynağı... Üretici karpuzu düşük fiyata satmak zorunda kaldı. Alıcı neredeyse yok.

Maliyetler arttı, çiftçinin ürünü olduğu yerde saydı. Gider çok, gelir az. Çifti "karpuzun bahtı bu yıl kapalı" diyor, Tarım Bakanlığı'ndan, hükümetten çözüm bekliyor.

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