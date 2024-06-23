Aydın'da korkunç yangın! 17 saat sürdü

Aydın'ın Efeler Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, 17 saat sonra söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri ve alevlerin arasında kaldığı için 2. kattan aşağı atlayan kişi tedavi altına alındı.

Aydın'da korkunç yangın! 17 saat sürdü
Editör: Uğur Çam

Ata Mahallesi Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı depoda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Depoda çok miktarda plastik ve ahşap malzemenin olmasının, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Ekipler, yangına daha etkili müdahale için çalışmalar sırasında deponun bazı duvarlarını kırdı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile alevlerin arasında kalması nedeniyle 2. kattan aşağı atlayarak yaralanan bir itfaiye erinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın yaklaşık 17 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# aydın # yangın
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